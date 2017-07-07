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Судьи Вилков и Иванов не получили лицензию для работы на матчах РФПЛ в сезоне-2017/18

Спорт
7 июля, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Чемпионат России по футболу стартует 15 июля

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Михаил Вилков

Михаил Вилков

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит", ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Арбитры Михаил Вилков и Сергей Иванов по итогам сезона-2016/17 и результатам отборочного учебно-тренировочного сбора получили категорию "А", которая не позволит им обслуживать матчи Российской футбольной премьер-лиги. Об этом стало известно после заседания бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), итоги которого приводит пресс-служба организации.

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На заседании были утверждены списки судей на первый этап чемпионата России сезона-2017/18. Категорию "Про" получили Владислав Безбородов, Роман Галимов, Алексей Еськов, Сергей Карасев, Павел Кукуян, Сергей Куликов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Алексей Николаев, Владимир Сельдяков, Олег Соколов, Алексей Сухой и Евгений Турбин.

Арбитры Вилков и Иванов, в прошедшем сезоне работавшие на матчах РФПЛ, категорию "Про" не получили. Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в разговоре с ТАСС отметил, что судейская бригада Иванова допустила серьезные ошибки в матче между московским "Локомотивом" и пермским "Амкаром" (3:3) в матче 24-го тура РФПЛ в прошедшем сезоне.

Также в прошлом сезоне контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) вынесла решение, что арбитр Вилков ошибся в матче 20-го тура чемпионата России между московскими "Локомотивом" и "Спартаком", не назначив пенальти в ворота железнодорожников.

Чемпионат России по футболу стартует 15 июля.

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