Полтавченко готов сыграть с Миллером в футбол на новом стадионе "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт- Петербурга Георгий Полтавченко выразил готовность сыграть в футбол с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом он заявил в интервью городскому телеканалу "Санкт-Петербург", фрагмент которого опубликовал в пятницу на своей странице в Instagram пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер, отвечая на вопрос журналистов, с кем он хотел бы сыграть в футбол, заявил, что хотел бы сыграть с Полтавченко на новом стадионе.

"Принимаю", - сказал губернатор, отвечая на вопрос журналиста, принимает ли он предложение Миллера сыграть в футбол на новом стадионе. При этом он пошутил, что "в "Газпроме", как известно, мечты сбываются".

"Но я бы лучше в баскетбол бы с ним сыграл", - добавил Полтавченко, который практически с детства увлекается этим видом спорта.

Стадион "Санкт-Петербург", вмещающий 68 тысяч зрителей, начал строиться в 2007 году и открылся 22 апреля матчем чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Уралом" (2:0). 7 мая на арене состоялась еще одна встреча чемпионата России, в которой "Зенит" уступил "Тереку" (0:1). Позже было принято решение о смене газона на стадионе. Стадион принял несколько матчей Кубка конфедераций, на нем также прошли официальная церемония открытия и финал турнира.