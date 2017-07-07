Мутко: говорить о возможности проведения матча Россия - Аргентина пока сложно

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Разговоры о возможности проведения в ноябре этого года товарищеского матча между сборными России и Аргентины по футболу преждевременны. Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее издание "Спорт день за днем" сообщило, что российская и аргентинская команды встретятся 10 ноября в Москве.

"Не стоит забегать вперед, сейчас крайне сложно об этом говорить - у Аргентины очень сложный календарь, все зависит от осенних [отборочных] матчей. Одно дело, если они [аргентинцы] будут играть в стыковых матчах, другое дело - если не будут", - сказал Мутко.

На вопрос, будут ли у сборной России товарищеские матчи в сентябре, глава РФС ответил: "Главный тренер команды (Станислав Черчесов - прим. ТАСС) объявит свои планы на вторую половину года. Он скажет, как и что. Главное в этой ситуации - его видение".