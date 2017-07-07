Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: говорить о возможности проведения матча Россия - Аргентина пока сложно

Спорт
7 июля, 20:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Ранее издание "Спорт день за днем" сообщило, что российская и аргентинская команды встретятся 10 ноября в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Разговоры о возможности проведения в ноябре этого года товарищеского матча между сборными России и Аргентины по футболу преждевременны. Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Смотрите также
Футболисты сборной России

Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Ранее издание "Спорт день за днем" сообщило, что российская и аргентинская команды встретятся 10 ноября в Москве.

"Не стоит забегать вперед, сейчас крайне сложно об этом говорить - у Аргентины очень сложный календарь, все зависит от осенних [отборочных] матчей. Одно дело, если они [аргентинцы] будут играть в стыковых матчах, другое дело - если не будут", - сказал Мутко.

На вопрос, будут ли у сборной России товарищеские матчи в сентябре, глава РФС ответил: "Главный тренер команды (Станислав Черчесов - прим. ТАСС) объявит свои планы на вторую половину года. Он скажет, как и что. Главное в этой ситуации - его видение".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Церемония старта ралли "Шелковый путь" состоялась на Красной площади
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Встреча Путина и Трампа продолжалась более двух часов
2
Путин обсудил с Трампом борьбу с терроризмом и ситуацию на Украине и в Сирии
3
Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в Карабахе
4
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
5
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
6
В Москве объявили штормовое предупреждение
7
Россия и США договорились о перемирии на юге Сирии
Темы дня
Реклама