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Хачанов проиграл Надалю в матче третьего круга Уимблдона

Спорт
7 июля, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Россиянин, который был "посеян" под 30-м номером, был последним из российских теннисистов, продолжавших борьбу за победу на Уимблдоне в мужском одиночном разряде

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© EPA/GERRY PENNY

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов уступил испанцу Рафаэлю Надалю в матче третьего круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу испанца, "посеянного" на турнире под четвертым номером. Игра продолжалась 2 часа 14 минут.

Хачанов, который был "посеян" под 30-м номером, был последним из российских теннисистов, продолжавших борьбу за победу на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Этот Уимблдон стал для 21-летнего Хачанова первым в карьере.

В четвертом круге Надаль сыграет с Жилем Мюллером (16) из Люксембурга.

Уимблдон завершится 16 июля.

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