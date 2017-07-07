Матч между "Зенитом" и "Кайзерслаутерном" в Германии отменен по решению полиции

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Матч между "Зенитом" и "Кайзерслаутерном" в Германии отменен по решению полицииСпорт 7 июля, 20:12
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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Товарищеский футбольный матч между российским "Зенитом" и немецким "Кайзерслаутерном", который должен был пройти в субботу в Гармиш-Партенкирхене, отменен решением полиции из соображений безопасности. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургской команды.
"Матч отменен в связи с решением полиции, обусловленным мерами безопасности на стадионе", - говорится в сообщении.
"Зенит" проводит предсезонный тренировочный сбор в Австрии. В заключительный день сборов в субботу команда должна была сыграть с "Кайзерслаутерном".
Санкт-петербургский клуб проведет двустороннюю встречу в австрийском Кицбюэле.
8 июля команда вернется в Санкт-Петербург.