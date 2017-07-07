Матч между "Зенитом" и "Кайзерслаутерном" в Германии отменен по решению полиции

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Товарищеский футбольный матч между российским "Зенитом" и немецким "Кайзерслаутерном", который должен был пройти в субботу в Гармиш-Партенкирхене, отменен решением полиции из соображений безопасности. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургской команды.

"Матч отменен в связи с решением полиции, обусловленным мерами безопасности на стадионе", - говорится в сообщении.

"Зенит" проводит предсезонный тренировочный сбор в Австрии. В заключительный день сборов в субботу команда должна была сыграть с "Кайзерслаутерном".

Санкт-петербургский клуб проведет двустороннюю встречу в австрийском Кицбюэле.

8 июля команда вернется в Санкт-Петербург.