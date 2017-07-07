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Мутко: новый лимит на легионеров должен защитить интересы российских футболистов

Спорт
7 июля, 20:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В сезоне-2018/19 в силу вступит новый лимит, при котором в клубной заявке должно быть меньше 10 легионеров

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Лимит на легионеров в чемпионате Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ), который вступит в силу в сезоне-2018/19, должен защитить интересы доморощенных игроков. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Сейчас в РФПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. В сезоне-2018/19 в силу вступит новый лимит, при котором, как ранее сообщил Мутко, в клубной заявке должно быть меньше 10 легионеров.

"Серьезный шаг, связанный со структурой, будет принят после чемпионата мира. К концу сентября комитет профессионального футбола и представители клубов подготовят свои предложения, все ориентиры даны. Нам нужно определиться таким образом, чтобы найти решения по защите доморощенных игроков, по уровню конкурентной среды в нашем футболе", - сказал Мутко.

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"Лимит не лимит, каждый выдергивает из текста, как ему удобно. У нас есть стратегия развития футбола, в ней прописаны цели и задачи. Цель одна - поднять конкуренцию в сборной, защитить доморощенных игроков. Пока мы, как в свое время Германия, Испания, приняли такой регламент", - отметил глава РФС.

"Этот сезон идет по старому регламенту, каких-то проблем не должно быть", - добавил он.

Мутко подчеркнул, что предстоящее первенство России особенно важно, так как будет последним перед чемпионатом мира. "Хочется пожелать команде, клубам, болельщикам помнить, что мы хозяева чемпионата мира - на наш внутренний чемпионат, на нашу атмосферу на стадионах все будут обращать внимание. Хочется всем пожелать яркого интересного сезона, чтобы игроки сборной в нем подтвердили свой класс, чтобы мы увидели новых футболистов, которые заявят о себе", - сказал вице-премьер РФ. Чемпионат РФПЛ стартует 15 июля.

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