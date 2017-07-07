Мутко считает, что преждевременно драматизировать неудачу волейболистов РФ в Мировой лиге

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МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что неудачу российских волейболистов, не сумевших выйти из группы в "Финале шести" Мировой лиги, рано драматизировать. Об этом он рассказал ТАСС.
В четверг сборная России со счетом 2-3 уступила команде Бразилии во втором матче группового раунда финального этапа Мировой лиги, который проходит в бразильской Куритибе. Это поражение не позволило россиянам пробиться в полуфинал турнира. В первом матче россияне проиграли канадцам (0-3).
"Не думаю, что сейчас стоит ориентироваться на этот результат, - считает Мутко. - Федерация идет на эксперименты, на обновление команды. Многие лидеры сборной залечивают травмы. Пока не стоит драматизировать этот результат и расстраиваться".
Мутко подчеркнул, что после Олимпиады в Рио-де-Жанейро прошел лишь год. "В команде идет перенастройка, и когда это делать, если не сейчас? Специалисты и Всероссийская федерация волейбола знают и видят, что нужно делать. Они готовят команду к следующим Играм", - сказал Мутко.
Сборной предстоит выступление на чемпионате Европы, который пройдет с 24 августа по 3 сентября в Польше.