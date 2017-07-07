Будогосский: Вилков, Иванов и Чистяков смогут судить в РФПЛ, если докажут свой уровень

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российские арбитры Михаил Вилков, Сергей Иванов и Артем Чистяков смогут работать на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), если докажут свой профессиональный уровень категории "Про". Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Ранее РФС опубликовал утвержденный список арбитров, получивших категории "Про" и "А". Вилков, Иванов и Чистяков, работавшие в прошлом сезоне на матчах РФПЛ, были включены в категорию "А", которая временно не позволит им обсуживать игры высшего дивизиона.

"Утверждение о том, что Иванов и Вилков не допущены к работе на матчах премьер-лиги, является заведомо недостоверным. Сегодня в категории "А" находятся три арбитра, которые в прошлом сезоне работали в премьер-лиге, - это Иванов, Вилков и Чистяков. Мы временно перевели их в эту категорию, потому что в последней части прошлого сезона ими были допущены достаточно серьезные ошибки. Если они подтвердят свой уровень профессионального мастерства, пригодный для премьер-лиги, они появятся в этих соревнованиях", - сказал Будогосский.

"Это может произойти в ближайшее время, не обязательно на следующий день, но по истечении какого-то времени они вполне могут вернуться на матчи премьер-лиги. Хочу подчеркнуть, чтобы болельщики обратили внимание на недостоверность подобной информации", - добавил глава департамента судейства и инспектирования РФС.

Бюро исполкома РФС уделило более трех часов вопросам судейства

Будогосский подчеркнул, что члены бюро исполкома РФС на заседании в пятницу очень внимательно подошли к вопросам, связанным со списком судей чемпионата России. "Заседание бюро исполкома прошло на самом высоком уровне, потому что все наши вопросы, которые мы вносили в повестку, были утверждены. Наши ощущения превзошли все ожидания, это подтвердило внимание к нам руководителей Российского футбольного союза - в бюро входят руководитель премьер-лиги Сергей Геннадьевич Прядкин и первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян", - заметил собеседник ТАСС.

"Главное, что это было не просто формальное обсуждение, потому что заседание по нашим вопросам продолжалось почти три часа, - продолжил он. - Обсуждалась каждая кандидатура, особенно по элитному списку судей, потому что к их работе будет приковано особое внимание. Для нас приятно, что все, что мы готовили, нашло поддержку и понимание у членов бюро исполкома и президента Российского футбольного союза Виталия Леонтьевича Мутко, за что им особая благодарность. Приятно, когда есть понимание и поддержка".

Заседание бюро исполкома РФС, на котором были утверждены списки арбитров чемпионата России, прошло в пятницу. Первые матчи РФПЛ начнутся 15 июля. Первенство Футбольной национальной лиги стартует 8 июля.