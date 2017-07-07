Пилот "Мерседеса" Хэмилтон оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Австрии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон из-за смены коробки передач на своем автомобиле будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке Гран-при Австрии. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно правилам, команды не имеют права менять коробку передач на автомобилях в течении шести этапов подряд. "Мерседес" обнаружил повреждение в коробке и принял решение сменить ее, несмотря на нарушение правил.

На Гран-при Азербайджана Хэмилтон столкнулся с немецким пилотом команды "Феррари" Себастьяном Феттелем. Лидировавший в гонке Хэмилтон сбросил скорость, чтобы отпустить пейскар, в результате чего Феттель врезался в него. Остается неясным, является ли это столкновение причиной повреждения коробки передач на болиде британца или нет.

Трехкратный чемпион мира Хэмилтон после восьми этапов проигрывает 14 очков лидеру чемпионата Феттелю, в активе которого 153 балла.

В субботу на Гран-при Австрии пройдут третья свободная практика и квалификация. Завершится этап гонкой в воскресенье.