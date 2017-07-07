Пилот "Мерседеса" Хэмилтон оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Австрии

Сто историй о ФинляндииКультура 7 июля, 22:19
Грищук обыграл венгра Раппорта во втором туре этапа Гран-при по шахматам в ЖеневеСпорт 7 июля, 21:34
Комитет ЮНЕСКО внес шесть новых объектов в список Всемирного наследияОбщество 7 июля, 21:25
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон оштрафован на пять позиций на старте Гран-при АвстрииСпорт 7 июля, 21:25
Будогосский: Вилков, Иванов и Чистяков смогут судить в РФПЛ, если докажут свой уровеньСпорт 7 июля, 21:00
Тиллерсон заявил, что Трамп и Путин не назначали дату следующей встречиМеждународная панорама 7 июля, 20:46
Гомоляко: ХК "Металлург" будет биться до последнего, несмотря на потери в составеСпорт 7 июля, 20:42
Мутко считает, что преждевременно драматизировать неудачу волейболистов РФ в Мировой лигеСпорт 7 июля, 20:39
Два фигуранта дела о крушении Falcon главы Total амнистированыПроисшествия 7 июля, 20:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон из-за смены коробки передач на своем автомобиле будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке Гран-при Австрии. Об этом сообщает Би-би-си.
Согласно правилам, команды не имеют права менять коробку передач на автомобилях в течении шести этапов подряд. "Мерседес" обнаружил повреждение в коробке и принял решение сменить ее, несмотря на нарушение правил.
На Гран-при Азербайджана Хэмилтон столкнулся с немецким пилотом команды "Феррари" Себастьяном Феттелем. Лидировавший в гонке Хэмилтон сбросил скорость, чтобы отпустить пейскар, в результате чего Феттель врезался в него. Остается неясным, является ли это столкновение причиной повреждения коробки передач на болиде британца или нет.
Трехкратный чемпион мира Хэмилтон после восьми этапов проигрывает 14 очков лидеру чемпионата Феттелю, в активе которого 153 балла.
В субботу на Гран-при Австрии пройдут третья свободная практика и квалификация. Завершится этап гонкой в воскресенье.