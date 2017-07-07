Российский борец греко-римского стиля Чехиркин одержал победу на турнире в Польше

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Чехиркин одержал победу на международном турнире Мемориал Владислава Пытлятинского в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 75 кг. Турнир проходит в Польше.

В финальной схватке Чехиркин был сильнее белорусского спортсмена Казбека Килова. Бронзовые медали завоевали россиянин Юрий Денисов и венгр Тамаш Лёринц, который является трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером Олимпиады-2012.

В весовой категории до 59 кг другой российский борец Сергей Емелин завоевал серебряную медаль. В финале он уступил серебряному призеру Олимпиады-2016 японцу Синобу Ота. Бронза в активе киргизского спортсмена Каныбе Жолчунбекова и еще одного японца Кенитиро Фумиты.

Мемориал Владислава Пытлятинского завершится 9 июля.