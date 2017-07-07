Российский борец греко-римского стиля Чехиркин одержал победу на турнире в Польше

ЦСКА сыграет с итальянским "Миланом" в первом матче в Евролиге следующего сезонаСпорт 7 июля, 23:16
Greenpeace установил в Гамбурге статую Трампа в виде младенцаОбщество 7 июля, 23:06
Призовой фонд первой парусной регаты в истории Чечни увеличен почти вдвоеСпорт 7 июля, 22:59
Акционирование, финансы и интернет-торговля: вызовы для нового главы "Почты России"Экономика и бизнес 7 июля, 22:57
День Путина на G20: договоренности на мировом и двустороннем уровняхПолитика 7 июля, 22:52
Концерт для лидеров G20 в Гамбурге прошел под аккомпанемент протестовМеждународная панорама 7 июля, 22:22
Сто историй о ФинляндииКультура 7 июля, 22:19
Грищук обыграл венгра Раппорта во втором туре этапа Гран-при по шахматам в ЖеневеСпорт 7 июля, 21:34
Комитет ЮНЕСКО внес шесть новых объектов в список Всемирного наследияОбщество 7 июля, 21:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Чехиркин одержал победу на международном турнире Мемориал Владислава Пытлятинского в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 75 кг. Турнир проходит в Польше.
В финальной схватке Чехиркин был сильнее белорусского спортсмена Казбека Килова. Бронзовые медали завоевали россиянин Юрий Денисов и венгр Тамаш Лёринц, который является трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером Олимпиады-2012.
В весовой категории до 59 кг другой российский борец Сергей Емелин завоевал серебряную медаль. В финале он уступил серебряному призеру Олимпиады-2016 японцу Синобу Ота. Бронза в активе киргизского спортсмена Каныбе Жолчунбекова и еще одного японца Кенитиро Фумиты.
Мемориал Владислава Пытлятинского завершится 9 июля.