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Российский борец греко-римского стиля Чехиркин одержал победу на турнире в Польше

Спорт
7 июля, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В финальной схватке Чехиркин был сильнее белорусского спортсмена Казбека Килова

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Чехиркин одержал победу на международном турнире Мемориал Владислава Пытлятинского в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 75 кг. Турнир проходит в Польше.

В финальной схватке Чехиркин был сильнее белорусского спортсмена Казбека Килова. Бронзовые медали завоевали россиянин Юрий Денисов и венгр Тамаш Лёринц, который является трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером Олимпиады-2012.

В весовой категории до 59 кг другой российский борец Сергей Емелин завоевал серебряную медаль. В финале он уступил серебряному призеру Олимпиады-2016 японцу Синобу Ота. Бронза в активе киргизского спортсмена Каныбе Жолчунбекова и еще одного японца Кенитиро Фумиты.

Мемориал Владислава Пытлятинского завершится 9 июля.

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