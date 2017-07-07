Призовой фонд первой парусной регаты в истории Чечни увеличен почти вдвое

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ГРОЗНЫЙ, 7 июля. /ТАСС/. Призовой фонд первой парусной регаты в истории Чечни - Кубок Кезеной-Ам - увеличен почти в два раза и составит 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации парусного спорта Чеченской республики, которая выступает организатором соревнований.
"Призовой фонд первой парусной регаты в Чеченской республике, Кубка Кезеной-Ам - 2017, увеличен на один млн рублей и в итоге составит 2,2 млн рублей. Основной фонд - 1,2 млн рублей - будет распределен между победителями и призерами двух гоночных групп участников в равных долях. Кроме того, названия экипажей- победителей будут указаны на переходящем кубке Кезеной-Ам", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, также шесть финалистов примут участие в суперфинале "Ахмат" и разыграют специальный приз от правительства Чеченской республики. "За третье место команда получит 200 тыс. рублей, за второе - 300 тыс. рублей, за первое - 500 тыс. рублей", - добавили в Федерации парусного спорта региона.
Первая парусная регата в истории Чечни - Кубок Кезеной- Ам - 2017 - стартовала на одноименном высокогорном озере. Она пройдет с 6 по 9 июля на высоте 1,87 тыс. метров над уровнем моря. Участие в соревнованиях принимают 20 команд из разных стран мира, в частности, России, Хорватии, Черногории, Германии, Белоруссии, Украины, Чехии и Новой Зеландии.
Соревнуются участники на легких и маневренных спортивных лодках. По правилам класса, в экипаж каждой яхты входят не более четырех человек, включая шкипера.
8 июля, в завершающий гоночный день Кубка Кезеной-Ам, состоится суперфинал "Ахмат" на приз правительства Чеченской республики. Участие в нем примут шесть команд - победителей в двух группах. Завершением соревнований станет торжественное награждение победителей и участников регаты, вручение переходящего кубка Кезеной-Ам с участием главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Первая регата на территории Чеченской республики названа в честь озера Кезеной-Ам, расположенного на границе Веденского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана. Это самое большое по площади озеро Северного Кавказа. Глубина озера Кезеной-Ам составляет 74 м, максимальная ширина - 735 м, протяженность его с севера на юг - 2 км, с запада на восток - 2,7 км. Длина береговой линии Кезеной-Ам - 10 км.