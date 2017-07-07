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ЦСКА сыграет с итальянским "Миланом" в первом матче в Евролиге следующего сезона

Спорт
7 июля, 23:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Обнародован календарь баскетбольной Евролиги сезона-2017/2018

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Баскетболист ЦСКА Аарон Джексон

Баскетболист ЦСКА Аарон Джексон

© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата Евролиги сыграет с итальянским "Миланом". Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Встреча пройдет в Москве 12 октября. Подмосковные "Химки" начнут выступление в Евролиге 13 октября домашним матчем против испанской "Валенсии".

Регулярный чемпионат Евролиги в предстоящем сезоне стартует 12 октября, а завершится 6 апреля 2018 года. Плей- офф начнется 17 апреля и закончится 1 мая. "Финал четырех" пройдет в сербском Белграде с 18 по 20 мая.

В прошедшем розыгрыше Евролиги ЦСКА завоевал бронзовые медали, обыграв в матче за третье место испанский "Реал". В полуфинале армейцы уступили греческому "Олимпиакосу".

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