ЦСКА сыграет с итальянским "Миланом" в первом матче в Евролиге следующего сезона

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата Евролиги сыграет с итальянским "Миланом". Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Встреча пройдет в Москве 12 октября. Подмосковные "Химки" начнут выступление в Евролиге 13 октября домашним матчем против испанской "Валенсии".
Регулярный чемпионат Евролиги в предстоящем сезоне стартует 12 октября, а завершится 6 апреля 2018 года. Плей- офф начнется 17 апреля и закончится 1 мая. "Финал четырех" пройдет в сербском Белграде с 18 по 20 мая.
В прошедшем розыгрыше Евролиги ЦСКА завоевал бронзовые медали, обыграв в матче за третье место испанский "Реал". В полуфинале армейцы уступили греческому "Олимпиакосу".