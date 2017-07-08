Субботние матчи первенства ФНЛ открывают новый российский футбольный сезон

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) стартует в субботу десятью матчами первого тура. В турнире выступят 20 клубов, которые разыграют две путевки в премьер-лигу в сезоне-2018/19 и два места в переходных матчах за право сыграть в элите.
Формат второго по значимости дивизиона российского футбола изменений не претерпел: первые два клуба получат путевки в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), еще две сыграют в стыковых матчах. Пять худших команд ФНЛ отправятся во второй дивизион. Стартовый тур первенства ФНЛ открывает новый сезон в российском футболе. 14 июля состоится матч за Суперкубок России между "Спартаком" и "Локомотивом", а на следующий день начнется чемпионат страны в премьер-лиге.
Сразу четыре клуба ФНЛ представят города, где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира. В предстоящем сезоне самарские "Крылья Советов", калининградская "Балтика", волгоградский "Ротор" и нижегородский "Олимпиец" должны опробовать новые арены, на которых в ближайшее время должно быть завершено строительство. Тестовыми матчами на стадионах в этих городах станут игры первенства ФНЛ, запланированные на весну 2018 года.
В предстоящем сезоне главным фаворитом считаются "Крылья Советов", которые в мае во второй раз в российской истории покинули премьер-лигу. В сезоне-2014/15 "Крыльям" удалось за один сезон вернуться в элиту, такая же задача поставлена и на сей раз. Для ее решения в Самаре сделали ставку на 46-летнего Андрея Тихонова, который в прошлом сезоне вывел в стыковые матчи красноярский "Енисей" и пошел на повышение. Легенда московского "Спартака" 90-х годов Тихонов выступал и в "Крыльях" - в том числе и в 2004 году, когда самарский клуб занял третье место в премьер-лиге.
Руководству "Крыльев Советов" удалось сохранить почти всех лидеров, включая защитника Ивана Таранова и форварда Сергея Корниленко, пригласив таких известных игроков, как полузащитники Павел Голышев и Денис Ткачук, а также бомбардира "Енисея" Сергея Самодина.
Конкуренцию "Крыльям" может составить калининградская "Балтика", представляющая другой город, где через год пройдут матчи чемпионата мира. Весной "Балтика" под руководством Игоря Черевченко сумела спастись от вылета, однако в новом сезоне перед командой стоят совсем другие цели. Сохранив прошлогодний костяк, будет бороться за возвращение в элиту и "Оренбург", который возглавил грузинский специалист Темури Кецбая.
Еще одной команде, покинувшей весной элиту, пока не до серьезных задач. "Томь" сохранила главного тренера Валерия Петракова, однако играть команда вновь будет футболистами 18-20 лет.
Среди "темных лошадок" предстоящего сезона - краснодарская "Кубань", которая сохранила прошлогодний состав, но не сделала приобретений, а также "Тамбов". Подопечные Андрея Талалаева в дебютном сезоне в ФНЛ стали пятыми и имеют все возможности для того, чтобы улучшить этот результат. Неплохие перспективы у "Енисея", который вместо Тихонова возглавил бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев.
Пополнили ФНЛ четыре клуба, которые победили в зональных турнирах второго дивизиона ("Чита" от повышения в классе отказалась, и место в ФНЛ сохранил "Луч-Энергия" из Владивостока). "Динамо" из Санкт-Петербурга и курский "Авангард" в первом дивизионе уже играли, а волгоградский "Ротор" в 90-е годы гремел в высшей лиге и еврокубках. Эти команды серьезно усилились и могут стать открытиями сезона. Особенно "Ротор" - в Волгограде также пройдет чемпионат мира - 2018, возглавил клуб популярный в недавнем прошлом волгоградский форвард Валерий Есипов, а состав в сравнении со вторым дивизионом поменялся почти полностью.
Нижегородский "Олимпиец" тренирует бывший наставник молодежной сборной России Николай Писарев. Нижний Новгород в свое время был представлен в первом дивизионе впоследствии исчезнувшими "Локомотивом", "Волгой" и одноименным городским клубом. "Олимпиец" же был создан лишь два года назад фактически как фарм-клуб "Волги", которая вскоре прекратила существование. В Нижнем Новгороде также пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, и неплохо укомплектованный "Олимпиец" по возможности будет стремиться в элиту.
В первенстве ФНЛ выступят "Оренбург", "Крылья Советов" (Самара), "Томь" (Томск), "Енисей" (Красноярск), "Тамбов", "Спартак-2" (Москва), "Кубань" (Краснодар), "Шинник" (Ярославль), "Тюмень", "Факел" (Воронеж), "Химки", "Волгарь" (Астрахань), "Зенит-2" (Санкт-Петербург), "Балтика" (Калининград), "Сибирь" (Новосибирск), "Луч- Энергия" (Владивосток), "Динамо" (Санкт-Петербург), "Авангард" (Курск), "Ротор-Волгоград" и "Олимпиец" (Нижний Новгород). Вторые команды "Спартака" и "Зенита" не имеют возможности выйти в премьер-лигу, зато могут покинуть ФНЛ - если займут место ниже 15-го.
В нынешнем сезоне будут сыграны 38 туров - большей частью по выходным дням. 25 туров запланированы на 2017 год, 25-й тур будет сыгран 25 ноября. Возобновится первенство ФНЛ 4 марта 2018 года, 38-й тур состоится 12 мая.