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Субботние матчи первенства ФНЛ открывают новый российский футбольный сезон

Спорт
8 июля, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В предстоящем сезоне главным фаворитом считаются "Крылья Советов", которые в мае во второй раз в российской истории покинули премьер-лигу

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) стартует в субботу десятью матчами первого тура. В турнире выступят 20 клубов, которые разыграют две путевки в премьер-лигу в сезоне-2018/19 и два места в переходных матчах за право сыграть в элите.

Формат второго по значимости дивизиона российского футбола изменений не претерпел: первые два клуба получат путевки в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), еще две сыграют в стыковых матчах. Пять худших команд ФНЛ отправятся во второй дивизион. Стартовый тур первенства ФНЛ открывает новый сезон в российском футболе. 14 июля состоится матч за Суперкубок России между "Спартаком" и "Локомотивом", а на следующий день начнется чемпионат страны в премьер-лиге.

Сразу четыре клуба ФНЛ представят города, где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира. В предстоящем сезоне самарские "Крылья Советов", калининградская "Балтика", волгоградский "Ротор" и нижегородский "Олимпиец" должны опробовать новые арены, на которых в ближайшее время должно быть завершено строительство. Тестовыми матчами на стадионах в этих городах станут игры первенства ФНЛ, запланированные на весну 2018 года.

В предстоящем сезоне главным фаворитом считаются "Крылья Советов", которые в мае во второй раз в российской истории покинули премьер-лигу. В сезоне-2014/15 "Крыльям" удалось за один сезон вернуться в элиту, такая же задача поставлена и на сей раз. Для ее решения в Самаре сделали ставку на 46-летнего Андрея Тихонова, который в прошлом сезоне вывел в стыковые матчи красноярский "Енисей" и пошел на повышение. Легенда московского "Спартака" 90-х годов Тихонов выступал и в "Крыльях" - в том числе и в 2004 году, когда самарский клуб занял третье место в премьер-лиге.

Руководству "Крыльев Советов" удалось сохранить почти всех лидеров, включая защитника Ивана Таранова и форварда Сергея Корниленко, пригласив таких известных игроков, как полузащитники Павел Голышев и Денис Ткачук, а также бомбардира "Енисея" Сергея Самодина.

Фавориты и претенденты

Конкуренцию "Крыльям" может составить калининградская "Балтика", представляющая другой город, где через год пройдут матчи чемпионата мира. Весной "Балтика" под руководством Игоря Черевченко сумела спастись от вылета, однако в новом сезоне перед командой стоят совсем другие цели. Сохранив прошлогодний костяк, будет бороться за возвращение в элиту и "Оренбург", который возглавил грузинский специалист Темури Кецбая.

Еще одной команде, покинувшей весной элиту, пока не до серьезных задач. "Томь" сохранила главного тренера Валерия Петракова, однако играть команда вновь будет футболистами 18-20 лет.

Среди "темных лошадок" предстоящего сезона - краснодарская "Кубань", которая сохранила прошлогодний состав, но не сделала приобретений, а также "Тамбов". Подопечные Андрея Талалаева в дебютном сезоне в ФНЛ стали пятыми и имеют все возможности для того, чтобы улучшить этот результат. Неплохие перспективы у "Енисея", который вместо Тихонова возглавил бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев.

Пополнили ФНЛ четыре клуба, которые победили в зональных турнирах второго дивизиона ("Чита" от повышения в классе отказалась, и место в ФНЛ сохранил "Луч-Энергия" из Владивостока). "Динамо" из Санкт-Петербурга и курский "Авангард" в первом дивизионе уже играли, а волгоградский "Ротор" в 90-е годы гремел в высшей лиге и еврокубках. Эти команды серьезно усилились и могут стать открытиями сезона. Особенно "Ротор" - в Волгограде также пройдет чемпионат мира - 2018, возглавил клуб популярный в недавнем прошлом волгоградский форвард Валерий Есипов, а состав в сравнении со вторым дивизионом поменялся почти полностью.

В Нижнем теперь "Олимпиец"

Нижегородский "Олимпиец" тренирует бывший наставник молодежной сборной России Николай Писарев. Нижний Новгород в свое время был представлен в первом дивизионе впоследствии исчезнувшими "Локомотивом", "Волгой" и одноименным городским клубом. "Олимпиец" же был создан лишь два года назад фактически как фарм-клуб "Волги", которая вскоре прекратила существование. В Нижнем Новгороде также пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, и неплохо укомплектованный "Олимпиец" по возможности будет стремиться в элиту.

В первенстве ФНЛ выступят "Оренбург", "Крылья Советов" (Самара), "Томь" (Томск), "Енисей" (Красноярск), "Тамбов", "Спартак-2" (Москва), "Кубань" (Краснодар), "Шинник" (Ярославль), "Тюмень", "Факел" (Воронеж), "Химки", "Волгарь" (Астрахань), "Зенит-2" (Санкт-Петербург), "Балтика" (Калининград), "Сибирь" (Новосибирск), "Луч- Энергия" (Владивосток), "Динамо" (Санкт-Петербург), "Авангард" (Курск), "Ротор-Волгоград" и "Олимпиец" (Нижний Новгород). Вторые команды "Спартака" и "Зенита" не имеют возможности выйти в премьер-лигу, зато могут покинуть ФНЛ - если займут место ниже 15-го.

В нынешнем сезоне будут сыграны 38 туров - большей частью по выходным дням. 25 туров запланированы на 2017 год, 25-й тур будет сыгран 25 ноября. Возобновится первенство ФНЛ 4 марта 2018 года, 38-й тур состоится 12 мая.

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