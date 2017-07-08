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Женская сборная России по регби-7 поборется за титул чемпиона Европы

Спорт
8 июля, 0:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В европейской серии Гран-при, которая имеет статус чемпионата Европы, выступают 12 женских команд, разбитые на три группы

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© Мария Андерсон/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Финальный этап европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд стартует в субботу в Казани. Российская команда стала победителем первого этапа во французском Мальморе.

Европейская серия Гран-при имеет статус чемпионата континента и состоит из двух этапов. За победу в Мальморе российские регбистки получили 20 очков, 18 очков за второе место у француженок, 16 баллов имеют ирландские спортсменки. Повторение успеха на домашнем турнире позволит сборной России защитить титул, завоеванный в прошлом году.

В европейской серии Гран-при выступают 12 женских команд, которые в Казани будут разбиты на три группы. Сборная России сыграет в группе А с командами Нидерландов, Италии и Уэльса. Группу В составили сборные Франции, Испании, Бельгии и Португалии, группу С - Ирландии, Англии, Швеции и Польши.

После субботних групповых турниров две лучшие команды из каждой группы и две лучшие из числа занявших третьи места выходят в четвертьфинал. Матчи плей-офф состоятся в воскресенье.

По итогам серии будут разыграны три путевки в Мировую серию регби-7 сезона-2017/18. Сборная России уже получила эту лицензию по итогам Мировой серии 2016/17 гг., где заняла пятое место, что стало лучшим результатом команды за пятилетнюю историю турнира. Этот успех позволил сборной России завоевать путевку и на Кубок мира по регби-7, который пройдет в следующем году в американских Сан- Франциско и Сан-Хосе.

Три титула без Олимпиады

Европейская серия Гран-при среди женских команд проводится с 2003 года, сборная России побеждала в 2013, 2014 и 2016 гг., а два года назад уступила титул француженкам, что стоило ей участия в Олимпийских играх 2016 года.

15-16 июля в Эксетере (Великобритания) состоится решающий этап европейской серии Гран-при среди мужских сборных, где после трех турниров российская команда идет второй, лишь два балла уступая команде Ирландии.

Регби-7 - олимпийская разновидность этого вида спорта, где в состав команд входят по семь игроков - в отличие от классического регби, где на поле выходят по 15 спортсменов. Игра в регби-7 проходит на площадках обычных размеров, но время матча - два тайма по 7 минут (в финальных встречах - два тайма по 10 минут).

Чемпионами Олимпийских игр 2016 года, где дебютировало регби-7, стали мужская команда Фиджи и женская - Австралии. Российские сборные на Олимпиаду пробиться не сумели.

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