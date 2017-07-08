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Грузинский баскетболист Пачулия подписал новый контракт с "Голден Стэйт"

Спорт
8 июля, 3:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Срок соглашения рассчитан на один год, за который 33-летний игрок заработает $3,5 млн

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Заза Пачулия

Заза Пачулия

© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" подписал новый контракт с грузинским центровым Зазой Пачулией. Об этом сообщает АР со ссылкой на агента игрока Марка Бартельштейна.

Срок соглашения рассчитан на один год, за который 33-летний игрок заработает $3,5 млн.

Пачулия выступает за "Голден Стэйт" с прошлого сезона, по итогам которого стал первым грузинским баскетболистом, выигравшим титул чемпиона НБА. Всего на его счету 14 сезонов в НБА.

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