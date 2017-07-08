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Сборная Канады победила команду Французской Гвианы в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт
8 июля, 4:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Канады по футболу со счетом 4:2 обыграла команду Французской Гвианы в стартовом матче Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США.

Встреча группы А прошла в Гаррисоне (штат Нью-Джерси). В составе победителей мячи забили Деян Якович (28-я минута), Скотт Арфилд (45) и Алфонсо Дэвис (60, 85). У проигравших отличились Рой Контаут (69) и Слоан Приват (70).

Позже в этой группе сыграют сборные Гондураса и Коста- Рики.

Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в 1/4 финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.

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