Сборная Канады победила команду Французской Гвианы в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Канады по футболу со счетом 4:2 обыграла команду Французской Гвианы в стартовом матче Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США.
Встреча группы А прошла в Гаррисоне (штат Нью-Джерси). В составе победителей мячи забили Деян Якович (28-я минута), Скотт Арфилд (45) и Алфонсо Дэвис (60, 85). У проигравших отличились Рой Контаут (69) и Слоан Приват (70).
Позже в этой группе сыграют сборные Гондураса и Коста- Рики.
Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в 1/4 финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.