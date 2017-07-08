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Сборная Коста-Рики обыграла команду Гондураса в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт
8 июля, 6:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Единственный мяч в матче на 39-й минуте забил бывший форвард российской "Кубани" Марко Уренья

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© AP Photo/Julio Cortez

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики со счетом 1:0 победила команду Гондураса в матче группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), который проходит в США.

Встреча группы А прошла в Гаррисоне (штат Нью-Джерси). Единственный мяч в матче на 39-й минуте забил бывший форвард российской "Кубани" Марко Уренья.

Положение в группе А после первого тура: 1. Канада (3 очка), 2. Коста-Рика (3), 3. Гондурас (0), 4. Французская Гвиана (0).

Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в 1/4 финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.

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