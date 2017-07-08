Сборная Коста-Рики обыграла команду Гондураса в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Ким Чен Ын почтил память своего деда вместе с создателями межконтинентальной ракетыМеждународная панорама 8 июля, 6:53
Сборная Коста-Рики обыграла команду Гондураса в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 8 июля, 6:30
Москвичей ждет дождливая, ветреная и холодная субботаМосква 8 июля, 6:12
В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся 112 летОбщество 8 июля, 4:34
Трамп назвал замечательным первый день саммита G20Международная панорама 8 июля, 4:12
Сборная Канады победила команду Французской Гвианы в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 8 июля, 4:07
Грузинский баскетболист Пачулия подписал новый контракт с "Голден Стэйт"Спорт 8 июля, 3:48
Винус Уильямс не нарушала ПДД перед аварией, в которой погиб человекСпорт 8 июля, 3:09
Палата представителей США на будущей неделе может рассмотреть санкции против РФМеждународная панорама 8 июля, 2:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики со счетом 1:0 победила команду Гондураса в матче группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), который проходит в США.
Встреча группы А прошла в Гаррисоне (штат Нью-Джерси). Единственный мяч в матче на 39-й минуте забил бывший форвард российской "Кубани" Марко Уренья.
Положение в группе А после первого тура: 1. Канада (3 очка), 2. Коста-Рика (3), 3. Гондурас (0), 4. Французская Гвиана (0).
Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в 1/4 финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.