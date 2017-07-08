Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: игрок НБА Гибсон предстанет перед судом за езду с просроченными правами

Спорт
8 июля, 9:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Баскетболист был остановлен полицейскими в ночь на четверг, но позднее отпущен из отделения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тадж Гибсон

Тадж Гибсон

© AP Photo/Sue Ogrocki

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" Тадж Гибсон предстанет перед судом Нью-Йорка за вождение с просроченными правами. Об этом сообщает портал TMZ.

В ночь на четверг 32-летний спортсмен совершил запрещенный разворот перед полицейскими. При проверке документов у баскетболиста оказались просроченные водительские права. Он был взят под стражу и освобожден через несколько часов.

1 сентября Гибсон должен явиться в суд в Нью-Йорке.

Ранее СМИ сообщали о том, что Гибсон подпишет двухлетний контракт с "Миннесотой" на два года на сумму $28 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Церемония старта ралли "Шелковый путь" состоялась на Красной площади
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перспективный российский морской вертолет "Минога" хотят сделать трансформером
2
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
3
В Конгресс США внесли инициативу о введении санкций в отношении РФ за нарушение ДРСМД
4
В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся 112 лет
5
В Москве объявили штормовое предупреждение
6
Встреча Путина, Меркель и Макрона проходит в Гамбурге
7
Тиллерсон: отношения США и России слишком важны, чтобы зацикливаться на спорах
Темы дня
Реклама