СМИ: игрок НБА Гибсон предстанет перед судом за езду с просроченными правами

Встреча Путина, Меркель и Макрона проходит в ГамбургеПолитика 8 июля, 9:56
СМИ: игрок НБА Гибсон предстанет перед судом за езду с просроченными правамиСпорт 8 июля, 9:30
Хиросигэ Сэко: японцы и россияне вместе рисуют будущее Южных КурилМеждународная панорама 8 июля, 8:21
Увидеть чудотворные иконы и поклониться мощам: делегация РПЦЗ посетит российские святыниОбщество 8 июля, 8:00
Соглашение США и РФ о деэскалации на юго-западе Сирии: надежда на перемирие во всей странеМеждународная панорама 8 июля, 7:48
Ким Чен Ын почтил память своего деда вместе с создателями межконтинентальной ракетыМеждународная панорама 8 июля, 6:53
Сборная Коста-Рики обыграла команду Гондураса в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 8 июля, 6:30
Москвичей ждет дождливая, ветреная и холодная субботаМосква 8 июля, 6:12
В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся 112 летОбщество 8 июля, 4:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" Тадж Гибсон предстанет перед судом Нью-Йорка за вождение с просроченными правами. Об этом сообщает портал TMZ.
В ночь на четверг 32-летний спортсмен совершил запрещенный разворот перед полицейскими. При проверке документов у баскетболиста оказались просроченные водительские права. Он был взят под стражу и освобожден через несколько часов.
1 сентября Гибсон должен явиться в суд в Нью-Йорке.
Ранее СМИ сообщали о том, что Гибсон подпишет двухлетний контракт с "Миннесотой" на два года на сумму $28 млн.