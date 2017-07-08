Гендиректор "Кубани": футболисты в любом случае выйдут на матч ФНЛ с "Томью"

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вероятности того, что игроки краснодарской "Кубани" не выйдут на стартовый матч нового сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Томи", нет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка.

"Вероятности, что они не выйдут на матч, нет. Я с ними общался, они будут играть. Что касается долгов, пока без комментариев", - сказал он.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что футболисты "Кубани" могут бойкотировать матч с "Томью" из-за долгов по зарплате.

Встреча первого тура ФНЛ сезона-2017/18 "Томь" - "Кубань" начнется в субботу в Томске в 14:00 мск.