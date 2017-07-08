Семин: у Коряна есть перспективы для развития в "Локомотиве"

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий Аршак Корян имеет определенные перспективы, чтобы активно развиваться в футбольном клубе "Локомотив". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Ранее источник в клубе рассказал ТАСС, что "Локомотив" согласовал условия двухлетнего контракта с Коряном.

"Вопросом подписания контракта с Коряном в клубе занимаются, в ближайшее время будет ясность. Я хотел бы, чтобы он остался у нас. Это молодое поколение, свой воспитанник, у которого есть определенные перспективы", - сказал Семин.

Корян является воспитанником "Локомотива" и выступал за железнодорожников в сезоне-2013/14. В начале 2015 года футболист не стал продлевать контракт с московским клубом и перешел в голландский "Витесс". Этим летом 22-летний нападающий провел первый сбор в Австрии вместе с "Локомотивом".