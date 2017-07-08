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"Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с "Эвертоном" по переходу Лукаку

Спорт
8 июля, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

По данным британских СМИ, сумма трансфера составила €85 млн

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Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" договорился с "Эвертоном" о переходе бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщает пресс-служба МЮ.

Детали сделки не сообщаются.

Ранее британские издания The Guardian и Daily Mail сообщали, что сумма трансфера 24-летнего форварда составит около €85 млн (гарантированная часть) плюс €17 млн в виде бонусов. Также, по информации другой британской газеты The Telegraph, "Манчестер Юнайтед" был готов включить в сделку своего нападающего Уэйна Руни, который до перехода в клуб из Манчестера выступал за "Эвертон".

Если сделка состоится на указанных условиях, данный трансфер станет самым дорогим среди совершенных между двумя английскими клубами. Ранее самым дорогим футболистом, перешедшим из одного клуба чемпионата Англии в другой, был испанец Фернандо Торрес, трансфер которого из "Ливерпуля" в "Челси" в 2011 году обошелся лондонцам примерно в €70 млн. Рекордным же для мирового футбола трансфером является переход из итальянского "Ювентуса" в МЮ французского полузащитника Поля Погба летом 2016 года (около €101 млн).

Лукаку выступал за "Эвертон" с 2014 года, в прошлом сезоне провел за клуб 39 матчей во всех турнирах и забил 26 голов.

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