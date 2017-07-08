"Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с "Эвертоном" по переходу Лукаку

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" договорился с "Эвертоном" о переходе бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщает пресс-служба МЮ.

Детали сделки не сообщаются.

Ранее британские издания The Guardian и Daily Mail сообщали, что сумма трансфера 24-летнего форварда составит около €85 млн (гарантированная часть) плюс €17 млн в виде бонусов. Также, по информации другой британской газеты The Telegraph, "Манчестер Юнайтед" был готов включить в сделку своего нападающего Уэйна Руни, который до перехода в клуб из Манчестера выступал за "Эвертон".

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo — Manchester United (@ManUtd) 8 июля 2017 г.

Если сделка состоится на указанных условиях, данный трансфер станет самым дорогим среди совершенных между двумя английскими клубами. Ранее самым дорогим футболистом, перешедшим из одного клуба чемпионата Англии в другой, был испанец Фернандо Торрес, трансфер которого из "Ливерпуля" в "Челси" в 2011 году обошелся лондонцам примерно в €70 млн. Рекордным же для мирового футбола трансфером является переход из итальянского "Ювентуса" в МЮ французского полузащитника Поля Погба летом 2016 года (около €101 млн).

Лукаку выступал за "Эвертон" с 2014 года, в прошлом сезоне провел за клуб 39 матчей во всех турнирах и забил 26 голов.