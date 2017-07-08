Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Зенит" объявил о переходе футболиста Дриусси из "Ривер Плейта"

Спорт
8 июля, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на четыре года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Себастьян Дриусси

Себастьян Дриусси

© EPA/DAVID FERNANDEZ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Нападающий аргентинского клуба "Ривер Плейт" Себастьян Дриусси подписал контракт с российским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургской команды.

Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на четыре года.

Дриусси провел за "Ривер Плейт" 67 игр, в которых отметился 21 голом. Он выиграл с командой чемпионат страны и Кубок Либертадорес.

В нынешнее межсезонье в санкт-петербургский клуб также перешли четыре игрока "Ростова" - Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Денис Терентьев, а также Леандро Паредес ("Рома"), Далер Кузяев ("Ахмат").

Смотрите также

Сарсания: ясность с переходом Дриусси в "Зенит" может наступить в начале следующей недели

Тренер ФК "Ривер Плейт" подтвердил, что клуб отпустит Дриусси в "Зенит"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Строители "Волгоград-Арены" завершили подъем самой крупной в России вантовой кровли
6
Церемония старта ралли "Шелковый путь" состоялась на Красной площади
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
2
Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты под Калугой
3
Песков не стал комментировать маршрут полета президентского лайнера
4
Кабмин утвердил концепцию создания единого информационного ресурса о населении
5
В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве десятилетнего мальчика
6
Песков призвал верить словам Лаврова о беседе Путина и Трампа
7
Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути ее урегулирования
Темы дня
Реклама