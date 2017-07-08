"Зенит" объявил о переходе футболиста Дриусси из "Ривер Плейта"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Нападающий аргентинского клуба "Ривер Плейт" Себастьян Дриусси подписал контракт с российским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургской команды.

Себастьян Дриусси переходит в «Зенит»!



Детали: https://t.co/j1z00HGonz pic.twitter.com/NzTR975wa9 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 8 июля 2017 г.

Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на четыре года.

Дриусси провел за "Ривер Плейт" 67 игр, в которых отметился 21 голом. Он выиграл с командой чемпионат страны и Кубок Либертадорес.

В нынешнее межсезонье в санкт-петербургский клуб также перешли четыре игрока "Ростова" - Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Денис Терентьев, а также Леандро Паредес ("Рома"), Далер Кузяев ("Ахмат").