Игрок "Кубани": мысли о бойкоте матча с "Томью" были, но теперь точно будем играть

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты "Кубани" думали о том, чтобы не выйти на матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против томской "Томи", но сейчас ситуация изменилась, и команда точно будет играть. Об этом ТАСС сообщил вратарь краснодарского клуба Юрий Дюпин.

"Были мысли, чтобы не выходить на матч [с "Томью"]. Сейчас могу сказать, что команда точно будет играть, я еду на стадион. Что касается долгов, не буду ничего комментировать, пусть это останется внутри клуба", - сказал Дюпин.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что футболисты "Кубани" могут бойкотировать матч первого тура ФНЛ с "Томью" из-за долгов. Встреча должна начаться в субботу в Томске в 14:00 мск.