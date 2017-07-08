Лебедев оказался на 100 граммов тяжелее Флэнагана в преддверии боя

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев по результатам взвешивания оказался тяжелее австралийца Марка Флэнагана на 100 граммов, сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса". Процедура взвешивания прошла в Екатеринбурге накануне очного поединка боксеров.

Вес россиянина составил 90,45 кг, Флэнагана - 90,35 кг.

Бой между "суперчемпионом" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг Лебедевым и Флэнаганом состоится 9 июля.

В активе 37-летнего россиянина 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего австралийца 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.