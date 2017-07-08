Американец Гилрой подписал контракт с клубом КХЛ "Йокерит"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Американский защитник Мэттью Гилрой подписал контракт с финским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит". Об этом сообщает пресс-служба команды из Хельсинки.

Срока контракта с 32-летним игроком не разглашается.

Гилрой провел сезон-2016/17 в московском "Спартаке" и стал лучшим бомбардиром команды, набрав 38 очков (7 шайб + 31 передача) в регулярном чемпионате КХЛ.