Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американец Гилрой подписал контракт с клубом КХЛ "Йокерит"

Спорт
8 июля, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Срока контракта с 32-летним игроком не разглашается

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэттью Гилрой

Мэттью Гилрой

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Американский защитник Мэттью Гилрой подписал контракт с финским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит". Об этом сообщает пресс-служба команды из Хельсинки.

Срока контракта с 32-летним игроком не разглашается.

Гилрой провел сезон-2016/17 в московском "Спартаке" и стал лучшим бомбардиром команды, набрав 38 очков (7 шайб + 31 передача) в регулярном чемпионате КХЛ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Строители "Волгоград-Арены" завершили подъем самой крупной в России вантовой кровли
6
Церемония старта ралли "Шелковый путь" состоялась на Красной площади
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
2
Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты под Калугой
3
Песков не стал комментировать маршрут полета президентского лайнера
4
Кабмин утвердил концепцию создания единого информационного ресурса о населении
5
В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве десятилетнего мальчика
6
Песков призвал верить словам Лаврова о беседе Путина и Трампа
7
Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути ее урегулирования
Темы дня
Реклама