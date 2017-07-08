Определен состав сборной России по современному пятиборью на чемпионат Европы

МОСКВА, 8 июля /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Стал известен состав сборной России по современному пятиборью на чемпионат Европы, который пройдет в Минске. Об этом сообщил ТАСС двукратный олимпийский чемпион, главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

Мужскую команду возглавил олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун. Согласно рейтингу команду также представят Александр Савкин, Данил Калимуллин и Кирилл Беляков. За женскую сборную России выступят Гульназ Губайдуллина, Екатерина Хураськина, Ульяна Баташова и Анна Буряк.

Чемпионат Европы пройдет с 17 по 24 июля в Минске.