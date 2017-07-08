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Тренер: российским пятиборцам нужно показать максимум, чтобы на ЧЕ попасть на пьедестал

Спорт
8 июля, 12:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Андрей Моисеев отметил, что в сборной России на турнире может отличиться каждый

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Андрей Моисеев

Андрей Моисеев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. На чемпионате Европы по современному пятиборью, который стартует через неделю в Минске, представителям российской команды надо показать свой максимум, чтобы попасть на пьедестал. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион, главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

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В субботу он огласил состав команды, которая выступит в Белоруссии. В нее вошли олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Александр Лесун, Александр Савкин, Данил Калимуллин и Кирилл Беляков. За женскую сборную выступят Гульназ Губайдуллина, Екатерина Хураськина, Ульяна Баташова и Анна Буряк.

"Несмотря на то, что это послеолимпийский чемпионат, а значит, не такой агрессивный и мощный, как перед Играми, первая тройка в любом случае будет очень серьезной, - отметил Моисеев. - А значит, чтобы пробиться на пьедестал, понадобится как следует упереться и показать свой максимум. Соперников немало, это в первую очередь представители Латвии, Франции, Италии, Германии, Англии, Венгрии".

Моисеев отметил, что в сборной России может отличиться каждый. "Эти четверки были отобраны согласно рейтингу, - подчеркнул он. - Отличиться может любой. Сейчас есть поле для маневра и возможность посмотреть молодых и перспективных спортсменов на новое четырехлетие".

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 17 по 24 июля.

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