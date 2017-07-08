Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Спартак" интересуется камерунским футболистом Муканджо

Спорт
8 июля, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В минувшем сезоне защитник провел за французский "Лорьян" 27 матчей и забил 13 голов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бенжамен Муканджо

Бенжамен Муканджо

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проявляет интерес к капитану сборной Камеруна по футболу и полузащитнику французского "Лорьяна" Бенжамену Муканджо. Об этом сообщает портал Le10 Sport.

По информации издания, российский клуб вступил в переговоры с "Лорьяном" на предмет перехода 28-летнего полузащитника. Французский клуб по итогам сезона-2016/17 вылетел из элитного дивизиона чемпионата страны.

В минувшем сезоне Муканджо провел за "Лорьян" 27 матчей и забил 13 голов. В составе сборной Камеруна футболист выступал на Кубке конфедераций в России. За национальную команду он провел 43 матча и забил 7 голов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Строители "Волгоград-Арены" завершили подъем самой крупной в России вантовой кровли
6
Церемония старта ралли "Шелковый путь" состоялась на Красной площади
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
2
Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты под Калугой
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Песков призвал верить словам Лаврова о беседе Путина и Трампа
5
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
6
Спасатели нашли тело пропавшего в Казахстане российского мальчика
7
Песков не стал комментировать маршрут полета президентского лайнера
Темы дня
Реклама