СМИ: "Спартак" интересуется камерунским футболистом Муканджо

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проявляет интерес к капитану сборной Камеруна по футболу и полузащитнику французского "Лорьяна" Бенжамену Муканджо. Об этом сообщает портал Le10 Sport.

По информации издания, российский клуб вступил в переговоры с "Лорьяном" на предмет перехода 28-летнего полузащитника. Французский клуб по итогам сезона-2016/17 вылетел из элитного дивизиона чемпионата страны.

В минувшем сезоне Муканджо провел за "Лорьян" 27 матчей и забил 13 голов. В составе сборной Камеруна футболист выступал на Кубке конфедераций в России. За национальную команду он провел 43 матча и забил 7 голов.