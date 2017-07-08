СМИ: "Спартак" интересуется камерунским футболистом Муканджо

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проявляет интерес к капитану сборной Камеруна по футболу и полузащитнику французского "Лорьяна" Бенжамену Муканджо. Об этом сообщает портал Le10 Sport.
По информации издания, российский клуб вступил в переговоры с "Лорьяном" на предмет перехода 28-летнего полузащитника. Французский клуб по итогам сезона-2016/17 вылетел из элитного дивизиона чемпионата страны.
В минувшем сезоне Муканджо провел за "Лорьян" 27 матчей и забил 13 голов. В составе сборной Камеруна футболист выступал на Кубке конфедераций в России. За национальную команду он провел 43 матча и забил 7 голов.