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Мамун: постолимпийский ЧМ по художественной гимнастике будет сложным для россиянок

Спорт
8 июля, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

По словам олимпийской чемпионки 2016 года, у нее есть желание выступить на Играх-2020 в Японии

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Маргарита Мамун

Маргарита Мамун

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Постолимпийский чемпионат мира по художественной гимнастике в Италии будет очень сложным для российских спортсменок. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун.

"Никто не знает, как пройдет постолимпийский чемпионат мира, который будет очень сложным, - считает она. - Дело за нашими девочками, все будет зависеть от них самих. Дина и Арина Аверины - очень сильные девочки, они всегда были техничными, на ковре они творят Цирк дю Солей. То же самое могу сказать и об Александре Солдатовой, которой сейчас очень тяжело, потому что мы с Яной Кудрявцевой были на подстраховке".

В текущем сезоне Мамун не выступила ни на одном турнире, спортсменка продолжает восстанавливаться после травмы. "Желание вернуться и выступить [на чемпионате мира в Италии] было всегда. Когда я присутствовала на Гран-при в Москве, порыв выйти и выступить был, но, к сожалению, спина не позволяет этого сделать. Понятно, что здоровье сейчас превыше всего", - сказала гимнастка.

Мамун надеется, что сможет выступить на Олимпиаде-2020

По словам 21-летней спортсменки, у нее есть желание выступить на Играх-2020 в Японии. "Надеюсь, что смогу вернуться в следующем сезоне. Хотелось бы выступить в Токио. Пока не думала, с какого старта начну. Продолжаю тренироваться, но занятия направлены на восстановление, на равномерную работу", - сказала Мамун.

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В декабре прошлого года пловец Александр Сухоруков сделал предложение Мамун на Олимпийском балу. Спортсменка сообщила, что свадьба намечена на сентябрь.

"Когда я вернусь, мне нужно будет заново доказывать свои титулы. От старта к старту нужно выигрывать и не опускать планку. Рождения ребенка пока в планах нет", - добавила спортсменка.

Мамун подчеркнула, что ее личная жизнь не повлияет на карьеру. "У нас в гимнастике еще не было такого, чтобы кто- то возвращался после рождения ребенка. Возможно, это бывает в других странах, но у нас в России огромная конкуренция, никто никого ждать не будет", - отметила она.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сразу после окончания майского чемпионата Европы в Будапеште призналась журналистам, что ждет возвращения Мамун.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в итальянском городе Пезаро с 30 августа по 3 сентября.

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