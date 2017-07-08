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Российский боксер Галанов получил индивидуальную лицензию на ЧМ

Спорт
8 июля, 15:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Как ранее сообщал ТАСС, индивидуальную лицензию также получил бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Дунайцев

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МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Тамир Галанов получил лицензию от Европейской конфедерации бокса (EUBC) и выступит на чемпионате мира в немецком Гамбурге в весовой категории до 52 кг. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Как ранее сообщал ТАСС, индивидуальную лицензию также получил бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Дунайцев.

"EUBC прислала нам письмо с подтверждением участия Галанова", - сказал Кремлев.

Галанов - серебряный призер чемпионата Европы - 2011 в весовой категории до 48 кг. Трехкратный чемпион России. В прошлом году сменил имя с Бэлика на Тамира.

По итогам чемпионата Европы лицензии на выступление на мировом первенстве в Гамбурге завоевали Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

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