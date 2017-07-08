Российский боксер Галанов получил индивидуальную лицензию на ЧМ

Мединский пригрозил "показательной поркой" за незаполнение каталога Музейного фондаКультура 8 июля, 16:26
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под ПетербургомКультура 8 июля, 16:22
Гонщик "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при АвстрииСпорт 8 июля, 16:12
Чудинов проведет бой с Файгенбутцем, его поединок на Красной площади отмененСпорт 8 июля, 16:03
"Кубань" разгромила "Томь" в матче первого тура ФНЛСпорт 8 июля, 15:59
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспортаОбщество 8 июля, 15:47
Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 8 июля, 15:41
Воспитанники детского дома победили команду Общественной палаты РФ в футбольном матчеСпорт 8 июля, 15:04
Все страны G20, кроме США, выразили приверженность Парижскому соглашениюОбщество 8 июля, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Тамир Галанов получил лицензию от Европейской конфедерации бокса (EUBC) и выступит на чемпионате мира в немецком Гамбурге в весовой категории до 52 кг. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Как ранее сообщал ТАСС, индивидуальную лицензию также получил бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Дунайцев.
"EUBC прислала нам письмо с подтверждением участия Галанова", - сказал Кремлев.
Галанов - серебряный призер чемпионата Европы - 2011 в весовой категории до 48 кг. Трехкратный чемпион России. В прошлом году сменил имя с Бэлика на Тамира.
По итогам чемпионата Европы лицензии на выступление на мировом первенстве в Гамбурге завоевали Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).