Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в швейцарском Гштааде.

В 1/8 финала россияне в двух сетах со счетом 24:22, 21:16 победили кубинцев Диаса Гомеса Нивалдо и Серхио Гонсалеса.

В 1/4 финала Лямин и Красильников сыграют с американцами Николасом Лусеной и Филипом Дальхауссером.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде завершится 9 июля.