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Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Спорт
8 июля, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В 1/8 финала россияне в двух сетах со счетом 24:22, 21:16 победили кубинцев Диаса Гомеса Нивалдо и Серхио Гонсалеса

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Вячеслав Красильников и Никита Лямин (слева направо)

Вячеслав Красильников и Никита Лямин (слева направо)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в швейцарском Гштааде.

В 1/8 финала россияне в двух сетах со счетом 24:22, 21:16 победили кубинцев Диаса Гомеса Нивалдо и Серхио Гонсалеса.

В 1/4 финала Лямин и Красильников сыграют с американцами Николасом Лусеной и Филипом Дальхауссером.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде завершится 9 июля.

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