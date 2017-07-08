Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в швейцарском Гштааде.
В 1/8 финала россияне в двух сетах со счетом 24:22, 21:16 победили кубинцев Диаса Гомеса Нивалдо и Серхио Гонсалеса.
В 1/4 финала Лямин и Красильников сыграют с американцами Николасом Лусеной и Филипом Дальхауссером.
Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде завершится 9 июля.