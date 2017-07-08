"Кубань" разгромила "Томь" в матче первого тура ФНЛ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Краснодарская "Кубань" в гостях одержала крупную победу над "Томью" со счетом 4:1 в матче первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Лобкарёв (8-я минута), Николай Марков (10), Владимир Обухов (45, с пенальти), Николай Марков (63). У проигравших отличился Александр Соболев (17).

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что футболисты "Кубани" могут бойкотировать матч с "Томью" из-за долгов. Однако генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка сообщил ТАСС, что игроки "Кубани" в любом случае выйдут на матч с "Томью".

"Томь" в пятницу получила разрешение на регистрацию новых футболистов, после чего состав команды пополнили девять новичков.

В следующем матче "Кубань" на своем поле примет "Химки", "Томь в гостях сыграет с "Лучом-Энергией" из Владивостока. Обе встречи пройдут 15 июля.