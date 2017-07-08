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Гонщик "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Спорт
8 июля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят показал 14-й результат

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Валттери Боттас

Валттери Боттас

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучший результат в квалификации Гран-при Австрии. Финн проехал лучший круг за 1 минуту 4,251 секунды.

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Второй результат показал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (1.4,293), третьим стал напарник Боттаса по команде британец Льюис Хэмилтон (1.4,424). Боттас второй раз в сезоне и в карьере выиграл квалификацию.

Хэмилтон, который является трехкратным чемпионом мира, будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке гонки из-за смены коробки передач. Таким образом, британец начнет гонку с восьмой позиции.

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят показал 14-й результат (1.43,186). Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 10-м (1.43,347).

Гонка Гран-при Австрии, девятого этапа чемпионата мира, пройдет в воскресенье.

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