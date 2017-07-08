Американской теннисистке Маттек-Сэндс диагностирован разрыв сухожилий коленного сустава

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс, травмировавшаяся в матче второго круга Уимблдона, разорвала сухожилия коленного сустава и ей потребуется операция. Об этом спортсменка рассказала в ходе прямой трансляции в социальной сети Facebook.

В матче против румынки Сораны Кырсти Маттек-Сэндс в начале третьего сета упала во время выхода к сетке и схватилась за колено. Американка лежала на корте и кричала о помощи. Позднее спортсменка была госпитализирована.

"Я разорвала сухожилия коленного сустава и мне понадобится операция, так что я буду вне игры какое-то время", - рассказала теннисистка. Она добавила, что также вывихнула коленную чашечку во время падения. Маттек-Сэндс сказала, что услышала "треск" в ноге, когда двинулась к сетке. "Я понимала, что колено либо вывихнуто, либо сломано, и в этот момент я испугалась", - отметила 32-летняя американка.

Спортсменка поблагодарила своих друзей и болельщиков за поддержку. "Все ваши сообщения вдохновляют и много значат для меня. Ваша поддержка невероятна". Также Маттек-Сэндс отметила поведение своей соперницы Кырсти, которая оказала ей поддержку на корте, и назвала ее невероятным человеком.

Маттек-Сэндс в воскресенье отправится в Нью-Йорк для дальнейшего лечения.

Американка также должна была играть в парном разряде вместе с чешкой Луцией Шафаржовой. На Уимблдоне они боролись за четвертую победу подряд на турнирах серии Большого шлема в паре. В 2016 году они выиграли Открытый чемпионат США, а в 2017 году - Австралии и Франции. В 2016 году Маттек-Сэндс стала олимпийской чемпионкой, выиграв турнир среди смешанных пар вместе с соотечественником Джеком Соком.