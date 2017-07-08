Российские волейболистки проиграли сборной Китая во втором матче Гран-при

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Российские волейболистки проиграли сборной Китая во втором матче Гран-приСпорт 8 июля, 17:07
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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу уступила команде Китая со счетом 2-3 во втором матче Гран-при. Встреча состоялась в китайском городе Куньшань.
В первом туре россиянки проиграли американкам (2-3). Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут против команды Италии 9 июля.
Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.