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Российские волейболистки проиграли сборной Китая во втором матче Гран-при

Спорт
8 июля, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Следующий матч на турнире россиянки проведут против команды Италии 9 июля

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© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу уступила команде Китая со счетом 2-3 во втором матче Гран-при. Встреча состоялась в китайском городе Куньшань.

В первом туре россиянки проиграли американкам (2-3). Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут против команды Италии 9 июля.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.

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