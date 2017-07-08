Тренер: вероятности бойкота футболистами "Кубани" матчей ФНЛ нет

ТОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Вероятности бойкота игроками "Кубани" матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) нет. Об этом журналистам сообщил главный тренер краснодарского клуба Евгений Калешин.

"Я думаю, такой вероятности нет", - ответил Калешин на вопрос о возможном бойкоте матчей.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что футболисты "Кубани" могли бойкотировать матч первого тура ФНЛ с "Томью" из-за долгов. Позднее вратарь краснодарского клуба Юрий Дюпин сообщил ТАСС, что футболисты "Кубани" думали о том, чтобы не выйти на матч, но ситуация изменилась и команда приняла решение выйти на поле.

В субботу "Кубань" разгромила "Томь" со счетом 4:1. В следующем матче краснодарский клуб на своем поле примет "Химки".