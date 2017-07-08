Россиянки завоевали серебро и бронзу на этапе КМ по художественной гимнастике в Берлине

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россиянки Юлия Бравикова и Екатерина Селезнева завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Берлине.

Первое место заняла белоруска Екатерина Галкина, набравшая 71,150 балла по итогам четырех упражнений. Бравикова набрала 70,150 балла, Селезнева - 68,750.

Турнир в Берлине завершится в воскресенье финалами в отдельных видах индивидуальной программы и в групповых упражнениях.