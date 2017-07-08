Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянки завоевали серебро и бронзу на этапе КМ по художественной гимнастике в Берлине

Спорт
8 июля, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Первое место заняла белоруска Екатерина Галкина, набравшая 71,150 балла по итогам четырех упражнений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россиянки Юлия Бравикова и Екатерина Селезнева завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Берлине.

Первое место заняла белоруска Екатерина Галкина, набравшая 71,150 балла по итогам четырех упражнений. Бравикова набрала 70,150 балла, Селезнева - 68,750.

Турнир в Берлине завершится в воскресенье финалами в отдельных видах индивидуальной программы и в групповых упражнениях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Строители "Волгоград-Арены" завершили подъем самой крупной в России вантовой кровли
6
Церемония старта ралли "Шелковый путь" состоялась на Красной площади
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
2
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
3
Путин о Навальном: не интересно вести диалог, если цель критики - привлечь к себе внимание
4
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита G20. Видеотрансляция
5
Путин считает, что есть шанс на восстановление отношений с США
6
Лидеры стран G20 приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге
7
Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты под Калугой
Темы дня
Реклама