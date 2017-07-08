Травмированный футболист "Спартака" Зобнин будет готов к зимним сборам

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МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Восстанавливающийся от травмы полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин будет готов к зимним сборам футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.
В субботу состоится торжественное вручение золотых медалей футболистам, тренерам и персоналу "Спартака" за победу в чемпионате России сезона-2016/17. В первом тайме товарищеского матча между сборными Венгрии и России (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, 23-летний Зобнин получил травму колена и пропустил Кубок конфедераций.
"Восстановление идет по плану. Сегодня вы можете увидеть его без костылей. Есть несколько этапов процесса, к октябрю можно будет сказать что-то определенное. К зимним сборам он будет готов", - сказал собеседник ТАСС.
Зобнин перешел в "Спартак" из московского "Динамо" летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за красно-белых в чемпионате России и Лиге Европы 32 матча, забив два мяча.