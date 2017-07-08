Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Экипаж чешского гонщика Мартина Коломы из команды Tatra Buggyra Racing занял первое место на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь". Спортсмен преодолел спецучасток длиной 61,43 км за 49 минут 43 секунды.

Второе место занял его соотечественник Алеш Лопрайс из команды Instaforex Loprais Team (отставание 51 секунда), третьим финишировал голландец Тон ван Генугтен, представляющий Petronas Team De Rooy Iveco (+2.03). Лучшим из россиян стал гонщик "КамАЗа" Антон Шибалов - восьмое место (+5.52), его партнер по команде Эдуард Николаев стал 10-м (+6.28).

Следующий этап протяженностью 157 км пройдет в воскресенье.