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Мутко надеется, что российские футболисты будут доминировать в РФПЛ перед ЧМ

Спорт
8 июля, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Вице-премьер заявил, что у него большие ожидания от нового сезона

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко надеется, что российские игроки будут доминировать в предстоящем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), который предваряет домашний чемпионат мира - 2018. Об этом он сказал журналистам.

"Большие ожидания от нового сезона, потому что он последний перед чемпионатом мира. Хочется, чтобы была большая конкуренция, чтобы доминировали наши российские игроки и чтобы сезон подарил нам много радости", - сказал Мутко.

Суперкубок России 14 июля будет разыгран между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Сезон РФПЛ стартует 15 июля.

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