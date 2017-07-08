Мутко надеется, что российские футболисты будут доминировать в РФПЛ перед ЧМ

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко надеется, что российские игроки будут доминировать в предстоящем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), который предваряет домашний чемпионат мира - 2018. Об этом он сказал журналистам.
"Большие ожидания от нового сезона, потому что он последний перед чемпионатом мира. Хочется, чтобы была большая конкуренция, чтобы доминировали наши российские игроки и чтобы сезон подарил нам много радости", - сказал Мутко.
Суперкубок России 14 июля будет разыгран между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Сезон РФПЛ стартует 15 июля.