Женская сборная России вышла в четвертьфинал этапа ЧЕ по регби-7

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 заняла первое место в группе А этапа чемпионата Европы в рамках серии Гран-при, который проходит в Казани.
Россиянки обыграли итальянок со счетом 55:0, одержали победу над сборной Нидерландов - 48:0. В последнем матче группового раунда сборная России была сильнее команды Уэльса - 34:5.
Соперник россиянок по четвертьфиналу определится позднее.
Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7 (2013, 2014, 2016).