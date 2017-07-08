Француз Кальмежан выиграл восьмой этап "Тур де Франс"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Французский гонщик команды Direct Energie Лилиан Кальмежан одержал победу на восьмом этапе престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс". Дистанцию в 187,5 км спортсмен преодолел за 4 часа 30 минут и 29 секунд.

Второе место занял голландец Роберт Гесинк из команды LottoNl-Jumbo, проигравший лидеру 37 секунд. Третьим стал француз Гийом Мартин из Wanty - Groupe Gobert (+50). Для Кальмежана эта победа стала первой в карьере на "Тур де Франс".

В общем зачете лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды "Скай". Его соотечественник и партнер по команде Джерэйнт Томас занимает второе место (отставание 12 секунд). Итальянец Фабио Ару, выступающий за казахстанскую "Астану", вышел на третью позицию (+14).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.