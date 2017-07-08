Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Вологодской области сыграет с командой Челябинской области в финале соревнований по волейболу среди девушек на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В полуфинале вологодские волейболистки со счетом 3-0 обыграли сборную Свердловской области. Челябинские спортсменки были сильнее команды из Санкт-Петербурга со счетом 3-1. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.
Несмотря на поражение в полуфинале, волейболистка сборной Санкт-Петербурга Марина Маркова осталась довольна результатом. "У нас была установка попасть в первую четверку, для чего нужно было обойти команды Краснодарского края и Москвы. И мы это сделали, а сейчас играем для поднятия собственного авторитета. Будем бороться в матче за третье место, потому что хотим выиграть", - отметила волейболистка.
Турнир по волейболу проходит с 1 по 9 июля в Анапе. В соревнованиях приняли участие 12 команд.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.