Организаторы: погода внесла коррективы в прохождение спецучастка ралли "Шелковый путь"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Погода внесла коррективы в прохождение первого спецучастка международного ралли-рейда "Шелковый путь", который стартовал в поселке Быковка Воротынского района Нижегородской области и завершился в деревне Стрелецкая Ядринского района Чувашии. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по безопасности на маршруте первого скоростного участка ралли-рейда "Шелковый путь-2017" Владимир Королев.

Экипаж чеха Мартина Коломы из команды Tatra Buggyra Racing занял первое место на первом этапе ралли-рейда, спортсмен преодолел спецучасток длиной 61,43 км за 49 минут 43 секунды. Второе место занял его соотечественник Алеш Лопрайс из команды Instaforex Loprais Team (отставание 51 секунда), третьим финишировал голландец Тон ван Генугтен, представляющий Petronas Team De Rooy Iveco (+2.03). Лучшим из россиян стал гонщик "КамАЗа" Антон Шибалов - восьмое место (+5.52), его партнер по команде Эдуард Николаев стал 10-м (+6.28).

Кроме того, что трасса и так была "подмочена" недельными дождями, в субботу участников встретил сильный дождь. Но, по словам организаторов, такие условия пока позволяют проходить трассу.

"Прошел дождь, и трасса была очень скользкая, здесь нужно филигранно пилотировать автомобиль. Для того, чтобы разрешить старт на спецучастке или дать заключение не проводить гонку, утром по всей дистанции прошел знаменитый пилот французской команды Люк Альфан (победитель ралли "Лиссабон - Дакар" в классе автомобилей в 2006 году, технический и спортивный консультант ралли "Шелковый путь" - прим. ТАСС), и он дал свое заключение, что можно проводить соревнование на этом спецучастке в этих условиях", - рассказал собеседник агентства.

"Ралли-рейды это такой вид спорта, где ни пилот, ни штурман не знают заранее трассу, организаторы стараются сделать маршрут каждый год разным, поэтому было принято решение провести спецучасток в Нижегородской области. Мы понимаем, что местность густо населена, много населенных пунктов, много людей, но, тем не менее, здесь очень интересный ландшафт, интересные дороги, мы их называем "трехмерные" - здесь и повороты, и холмы, поэтому на этом участке от гонщиков требуется полная концентрация и самоотдача, здесь достаточно работы и пилоту и штурману", - рассказал Королев.

Старт международного ралли "Шелковый путь - 2017" состоялся 7 июля на Красной площади в Москве. Финиш запланирован в одной из древних столиц Китая - городе Сиань 22 июля. Общая протяженность гонки составит 9599 километров (длина скоростных участков - 4094 км). Участники из 35 стран пересекут три страны - Россию, Казахстан и Китай, на старт вышли 90 экипажей, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, также свыше 30 автомобилей национального чемпионата Китая присоединятся к ралли в городе Урумчи (КНР).