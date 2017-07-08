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Российские гребцы завоевали два серебра на этапе Кубка мира в Швейцарии

Спорт
8 июля, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Россияне Никита Болозин и Алексей Кияшко заняли второе место в легковесной безрульной двойке, показав время 6 минут и 36,280 секунды

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле завоевала две серебряные медали на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Люцерне.

Россияне Никита Болозин и Алексей Кияшко заняли второе место в легковесной безрульной двойке, показав время 6 минут и 36,280 секунды. Золото в активе ирландцев Марка О’Донована и Шейна О’Дрисколла, опередивших россиян на 2,28 секунды. Третьими стали гребцы из Бразилии Виллиан Жиареттон и Шавьер Вела (+3,5 секунды).

Россияне Александр Чаукин, Максим Телицын, Александр Богдашин и Алексей Викулин завоевали серебро в заезде легковесных четверок без рулевого со временем 5 минут 54,510 секунды. Первое место занял квартет из Италии, опередив россиян на 0,67 секунды. Третьей стала немецкая четверка (+4,68).

Этап Кубка мира в Люцерне завершится в воскресенье.

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