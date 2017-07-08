Мутко пожелал футболистам "Спартака" удачи в новом сезоне

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко пожелал московскому футбольному клубу "Спартак" удачи в новом сезоне на торжественном вечере по случаю награждения спартаковцев золотыми медалями чемпионата России сезона-2016/17, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Мероприятие прошло в субботу в Москве.
"От Российского футбольного союза и миллионов поклонников поздравляю "Спартак" с долгожданной и заслуженной победой. "Спартак" долго к ней шел и победил, потому что все - и болельщики, и тренеры, и игроки были вместе, - подчеркнул Мутко, награждавший лауреатов медалями. - Желаю команде в новом сезоне не разочаровать всех тех, кто отдает силы и здоровье этому клубу. А также удачи спартаковцам - игрокам нашей сборной".
Футболисты, а также тренерский и административный штабы московского "Спартака" получили золотые медали чемпионата России сезона-2016/17.
"Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.