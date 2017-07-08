Станислав Черчесов пожелал "Спартаку" удачно сыграть в Лиге чемпионов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пожелал московскому "Спартаку" удачно сыграть в Лиге чемпионов. Об этом специалист заявил на церемонии вручения красно-белым золотых медалей чемпионата России сезона-2016/17, которая проходит в Москве.

"Я, как тренер сборной страны, желаю, чтобы "Спартак" удачно сыграл в Лиге чемпионов, и всех жду с хорошим настроением в сборной", - отметил Черчесов.

Также 53-летний специалист рассказал о своем разговоре с главным тренером красно-белых итальянцем Массимо Каррерой. "Тренер сборной зависит от клубных тренеров. Мы обсудили с тренером "Спартака" ряд вопросов", - добавил Черчесов.

Золотые медали футболистам, тренерскому и административному штабу, а также совету директоров "Спартака" вручил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Спартак" стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Как чемпион страны "Спартак" сыграет в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне. Последний раз красно- белые принимали участие в самом престижном еврокубковом турнире в сезоне-2012/13.