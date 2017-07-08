ФК "Спартак" представил новую форму на сезон-2017/18

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в рамках церемонии награждения золотыми медалями чемпионата России представил новую игровую форму на сезон-2017/18. Мероприятие проходит в субботу в Москве.
Форму представили защитник Георгий Джикия, полузащитник Фернандо и нападающий Денис Давыдов. Продажи футболок в официальном магазине "Спартака" начнутся 9 июля.
"Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Также на счету клуба 12 титулов чемпиона СССР.