"Крылья Советов" обыграли "Луч-Энергию" в матче первого тура ФНЛ

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0 одержали победу над владивостокским клубом "Луч- Энергия" в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Самаре на стадионе "Металлург".
В составе хозяев забитыми мячами отметились Сергей Самодин (33-я минута) и Дмитрий Ятченко с пенальти (72).
В следующем матче "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Олимпийцем" из Нижнего Новгорода. "Луч-Энергия" на своем поле примет "Томь". Обе встречи второго тура пройдут 15 июля.
Красноярский "Енисей" провел первый матч под руководством нового главного тренера Дмитрия Аленичева. Команда на выезде со счетом 1:2 проиграла санкт- петербургскому "Динамо".