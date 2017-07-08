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"Крылья Советов" обыграли "Луч-Энергию" в матче первого тура ФНЛ

Спорт
8 июля, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0 одержали победу над владивостокским клубом "Луч- Энергия" в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Самаре на стадионе "Металлург".

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Сергей Самодин (33-я минута) и Дмитрий Ятченко с пенальти (72).

В следующем матче "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Олимпийцем" из Нижнего Новгорода. "Луч-Энергия" на своем поле примет "Томь". Обе встречи второго тура пройдут 15 июля.

Красноярский "Енисей" провел первый матч под руководством нового главного тренера Дмитрия Аленичева. Команда на выезде со счетом 1:2 проиграла санкт- петербургскому "Динамо".

Результаты других матчей субботы:

  • "Тюмень" - "Балтика" (Калининград) - 1:2
  • "Шинник" (Ярославль) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 2:1
  • "Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Авангард" (Курск) - 2:2
  • "Химки" - "Ротор-Волгоград" - 3:0
  • "Оренбург" - "Тамбов" - 2:1
  • "Волгарь" (Астрахань) - "Факел" - 0:0.
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