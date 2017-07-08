Квят признался, что потерял уверенность в болиде перед квалификацией Гран-при Австрии

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо-Россо" Даниил Квят потерял уверенность в своем болиде после того, как в день квалификации машина потеряла баланс. Об этом сообщил сам гонщик, слова которого приводит пресс- служба команды.
В субботу в квалификации Гран-при Австрии Квят занял 14-е место.
"Разочаровывающий результат. В субботу днем, в день квалификации, мы потеряли весь баланс, у меня пропала уверенность в болиде, которая была до этого. Управляемость машины была худшей за весь уик-энд. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра, в гонке может случиться все, что угодно, нам нужно проработать все варианты, изучит данные и понять, как лучше провести гонку", - заявил Квят.
Гонка Гран-при Австрии, девятого этапа чемпионата мира, пройдет в воскресенье.