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Квят признался, что потерял уверенность в болиде перед квалификацией Гран-при Австрии

Спорт
8 июля, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В субботу в квалификации Гран-при Австрии Квят занял 14-е место

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Даниил Квят

Даниил Квят

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо-Россо" Даниил Квят потерял уверенность в своем болиде после того, как в день квалификации машина потеряла баланс. Об этом сообщил сам гонщик, слова которого приводит пресс- служба команды.

В субботу в квалификации Гран-при Австрии Квят занял 14-е место.

"Разочаровывающий результат. В субботу днем, в день квалификации, мы потеряли весь баланс, у меня пропала уверенность в болиде, которая была до этого. Управляемость машины была худшей за весь уик-энд. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра, в гонке может случиться все, что угодно, нам нужно проработать все варианты, изучит данные и понять, как лучше провести гонку", - заявил Квят.

Гонка Гран-при Австрии, девятого этапа чемпионата мира, пройдет в воскресенье.

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